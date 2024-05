A ricostruire quanto accaduto è FrosinoneToday . Il furto è stato tentato la scorsa notte nella zona di Ceccano dove i malviventi avevano puntato il negozio di ottica Bucciarelli. Secondo quanto ricostruito ignoti, dopo aver divelto la serranda, hanno rotto la vetrata per entrare nell'attività. A far saltare i loro piani è stato l'allarme con fumogeno che è subito scattato costringendo i ladri alla fuga a mani vuote.

Era stata rubata nella provincia di Latina l’auto utilizzata dai ladri per mettere a segno un furto in Ciociaria. E’ stata infatti ritrovato dai carabinieri la vettura che dopo il colpo sfumato era stata abbandonata dai ladri.

La vettura abbandonata dai malviventi dopo il colpo sfumato in un negozio di ottica di Ceccano e ritrovata dai carabinieri che ora indagano

L’auto rubata in provincia di Latina per mettere a segno il furto in Ciociaria