La giovane ladra sorpresa a rubare vestiti nel negozio

Una giovane di 21 anni della provincia di Latina è stata arrestata oggi, venerdì 22 luglio, dai carabinieri nella Capitale perché gravemente indiziata di furto aggravato. E’ accaduto nelle ultime ore con la ragazza, senza fissa dimora e con precedenti, che è stata sorpresa a rubare in una negozio di via Gioberti a Roma.

Secondo quanto ricostruito, la 21enne dopo aver forzato le placche antitaccheggio ha nascosto in una borsa diversi capi di abbigliamento, del valore di 260 euro. I suoi movimenti, però, non sono passati inosservati; sorpresa dalla vigilanza mentre era in azione è stata poi bloccata dai carabinieri intervenuti sul posto.

Giunti all'interno del negozio i militari dell'Arma hanno così potuto recuperare la refurtiva che è stata restituita al proprietario, prima di accompagnare la giovane in caserma per gli accertamenti di rito.