Furto nel negozio, ladro bloccato dai carabinieri durante la fuga in scooter

Intervento lampo dei carabinieri alcune notti fa a Nettuno dove è stato segnalato un furto all’interno di un negozio. Un giovane di 28 anni è stato arrestato in flagranza ed è ora accusato di furto aggravato.

A seguito della segnalazione giunta al 112 per un colpo all’interno di un’attività commerciale, la pattuglia è giunta in via Acciarella. Qui i militari hanno constatato l'effrazione di una porta finestra dell’esercizio e subito si sono messi alla ricerca dei responsabili. Sulla base della descrizione fornita dalla persona che aveva allertato il numero d'emergenza, dopo pochi minuti hanno bloccato uno scooter il cui conducente corrispondeva proprio alla descrizione.

E così a seguito della perquisizione personale e veicolare è stato rinvenuto e sequestrato un giaccone, risultato rubato all'interno del negozio. Il successivo accertamento tramite le immagini di videosorveglianza del locale ha poi consentito di riconoscere il 28enne quale autore del furto.

Arrestato il ragazzo è stato trattenuto in caserma per il successivo rito direttissimo, a seguito del quale il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per lui l'obbligo di firma in caserma due volte al giorno.