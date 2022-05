Sorpresa a rubare nel supermercato si scusa: “Non ho più il reddito di cittadinanza, avevo fame”

Sorpresa a rubare all’interno di un supermercato è stata arrestata dai carabinieri: è accaduto lo scorso sabato 28 maggio a Fondi. La donna di 54 anni solo poste settimane fa aveva colpito anche al centro commerciale Sidicinum di Teano, in provincia di Caserta.

Come scrive CasertaNews, la donna, già sottoposta all'obbligo di dimora a Napoli, nel supermercato di Fondi ha rubato salumi, formaggi e qualche capo di abbigliamento per circa 190 euro e, una volta alla cassa ha pagato solo del mangime per uccelli.

E’ stato il suo atteggiamento sospetto ad attirare l’attenzione dell’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale che l’ha bloccata all’uscita. La refurtiva era nascosta all’interno della borsa; allertati i carabinieri sono intervenuti arrestano la 54enne. Davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina per il rito direttissimo in sede di udienza di convalida assistita dai legali Achille D'Angerio e Nicola Valentino, la donna ha ammesso gli addebiti contestati scusandosi e spiegando che a causa della sospensione del reddito di cittadinanza aveva fame e così ha compiuto il furto. I legali della 54enne hanno optato per il rito abbreviato all'esito del quale è stata condannata a 4 mesi di reclusione.

La donna, destinataria di un aggravamento della misura cautelare emessa dal giudice monocratico Giuseppe Sullo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su proposta del pm Fabio Causa, è stata poi è ristretta ai domiciliari.