Acquisti con la carta di credito rubata: coppia incastrata grazie alla app sullo smartphone

Detenzione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e di ricettazione: sono questi i reati di cui deve rispondere una coppia, residente fuori provincia, che nella mattinata di oggi, sabato 24 dicembre, si è vista notificare dalla polizia di Gaeta l'avviso di conclusione indagini preliminari. Non certo una buona notizia per la coppia alla vigilia di Natale.

Le indagini che sono state condotte dagli uomini del Commissariato della città del Golfo in seguito alla denuncia sporta alla polizia per un furto; agli agenti la vittima ha raccontato di essere stata derubata del proprio portafogli, con all'interno documenti e carte di credito prepagate. In particolare la stessa vittima ha riferito che attraverso l'app di Poste Italiane installata sul proprio smartphone, gli erano stati addebitate sulla carta circa 10 transazioni, tutte effettuate presso un distributore automatico collocato nei pressi di un noto bar di Gaeta.

Immediatamente gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del locale Commissariato, dopo aver raccolto la denuncia, hanno acquisito le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale dove era stata utilizzata fraudolentemente la carta rubata. L'accurata analisi dei filmati e le successive indagini hanno permesso di identificare i malviventi, i quali erano stati immortalati proprio mentre erano intenti a utilizzare la carta di credito della vittima, al fine di acquistare svariati tipi di merce.