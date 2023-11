Rubano il portafogli a un uomo: per una giovane finisce male, l’altra riesce a scappare

Sono entrate in azione per rubare un uomo del portafogli, ma non è finita come volevano: una delle due, una ragazza di 21 anni domiciliata presso un campo nomadi della Capitale, è stata infatti denunciata mentre la complice è riuscita a scappare.

I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri, martedì 14 novembre, alla stazione ferroviaria di Fondi. Qui, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, le due giovani hanno rubato il portafogli, contenente la somma di 700 euro, a un agricoltore del posto. Nell’immediato i militari dell’Arma sono riusciti a identificare la 21enne denunciata per il furto; nei suoi confronti è stato proposto dai carabinieri il foglio di via obbligatorio che è stato accolto e le è stato anche notificato.

La complice della giovane, invece, è riuscita a fuggire e non è ancora stata identificata.