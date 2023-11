Rubò il portafogli a un turista e utilizzò la carta per fare acquisti

Rubò il portafogli a uno dei turisti che affollovano il centro storico di Sermoneta nel mese di agosto. Nella stessa giornata utilizzò la carta bancomat che era all'interno per eseguire una serie di prelievi allo sportello e per fare acquisti in diversi esercizi commerciali di Latina. La vittima del furto, un turista romano, presentò denuncia in una caserma dell'Arma della Capitale.

La successiva condivisione con i militari della stazione di Sermoneta ha poi consentito di avviare l'indagine e di riuscire a identificare l'autore del furto. Grazie infatti alle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza hanno consentito ai carabinieri della cittadina di rintracciare e denunciare in stato di libertà un 58enne residente a Norma. L'uomo è ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di una carta bancomat.