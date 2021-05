Sfonda la vetrina di un pub e ruba il denaro trovato in cassa: identificato e denunciato

All’alba di giovedì scorso, 13 maggio, ha danneggiato la vetrata di uno dei pub di via Neghelli, a Latina, e dopo essere entrato all’interno del locale ha rubato dal bancone un telefono cellulare e la somma di 200 euro che era contenuta in cassa. Poi si è dato alla fuga.

Subito dopo l’episodio sono scattate le indagini dell’ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico della questura e, grazie ai rilievi effettuati sul posto dagli esperti della polizia scientifica e alle riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle immediate vicinanze del locale, è stato identificato il responsabile.

Si tratta di un cittadino di nazionalità tunisina di 19 anni, ora denunciato in stato di libertà dalla polizia per il reato di furto aggravato. Le immagini del video mostrano con chiarezza il ragazzo che utilizzando una spranga colpisce ripetutamente la vetrata dal pub fino a frantumarla e ad aprirsi un varco per entrare.