VIDEO | Sfonda la vetrina e ruba in un pub di via Neghelli: incastrato dalle telecamere

E’ stato grazie alle riprese di alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, oltre ai rilievi svolti sul posto, che la polizia è riuscita ad identificare chi, nella notte del 13 maggio scorso, ha infranto la vetrina di un pub per poi entrare all'interno del locale per rubare. Tutto è accaduto intorno alle 5 di notte in via Neghelli in quella che è più nota essere conosciuta coma le zona dei pub a Latina. Al termine delle indagini la polizia ha denunciato un 19enne di origini tunisine per furto aggravato.