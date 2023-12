Raggira un'anziana e le ruba il bancomat per fare acquisti

Ha approfittato dell'avanzata età di una donna, 89enne, e ne ha carpito la fiducia al punto da entrare in casa sua più volte con la scusa di farle compagnia e scambiare due chiacchiere. In realtà il giovane, 32enne di Formia, aveva tutt'altro scopo e in diversi occasioni aveva rubato all'anziana il bancomat e aveva utilizzato il codice pin (riportato a penna su un foglietto di carta) per fare acquisti.

L'anziana non poteva immagina che quel ragazzo prendeva ogni volta di nascosto il bancomat nel cassetto del comodino e, dopo averlo utilizzato, lo rimetteva al suo posto evitando così di destare sospetti. Solo a distanza di un anno e solo per la segnalazione dell'ufficio postale la donna si è accorta di un ingente ammanco sul suo conto corrente e ha denunciato il fatto ai carabinieri, senza però ancora capire chi fosse il responsabile. I militari della stazione locale hanno così avviato un'attività investigativa e sono riusciti a identificare il ragazzo e grazie a una serie di accertamenti, all'analisi dei flussi bancari e all'acquisizione di informazioni testimoniali, sono riusciti a ricostruire quanto era accaduto all’anziana signora, ancora ignara al momento della denuncia.

Il 32enne è stato così denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria di Cassino per i reati di furto e indebito utilizzo di carte di credito.