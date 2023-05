Furgone rubato a Latina, l’appello dei proprietari: “Aiutateci a ritrovarlo”

“Aiutateci a ritrovare il furgone che ci è stato rubato”: questo l’appello che arriva dai proprietari del mezzo che nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 maggio è stato rubato in via Selene, una traversa di via Epitaffio nei pressi della zona di Pantanaccio, a Latina.

A segnalare il furto, messo a segno proprio davanti casa dei proprietari, è stata la moglie dell’uomo che usava il furgone per lavorare (nella foto in alto). Il mezzo era stato comprato da poco e la coppia ha presentato una denuncia ai carabinieri che ora indagano sul colpo.

“Si tratta di un furgone di lavoro - spiega la donna -; era stato comprato da soli tre mesi”; all’interno c’era il materiale e le cose che l’uomo usava per lavorare, oltre che i documenti. “Ci siamo svegliati la mattina del 4 maggio e il furgone non stava più dov'è mio marito lo parcheggia sempre” ha aggiunto la donna.

L’appello è rivolto quindi a chiunque possa aver visto qualcosa o che riconosca il mezzo rubato per aiutare la coppia a ritrovarlo.