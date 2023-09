Rubano uno scooter e tentano la fuga, due minori bloccati dalla polizia dopo un inseguimento

Due giovani minorenni sono stati arrestati dalla polizia a Terracina con l’accusa di furto aggravato. I due sono stati bloccati dagli agenti dopo aver rubato uno scooter all’interno di un condominio nella zona di “Calcatore”.

I fatti nel tardo pomeriggio del 18 settembre scorso quando alla sala operativa del locale Commissariato è arrivata la richiesta di aiuto da parte di una donna la quale ha raccontato che mentre faceva manovra con la sua auto due ragazzi si erano introdotti nell’area condominiale dove si trova la sua abitazione e avevano rubato uno scooter Liberty 50 cc intestato a un suo familiare.

Secondo quanto ricostruito, i due minori approfittando della presenza delle chiavi per l’accensione lasciate dalla donna sullo scooter nell’intervallo di tempo utile a parcheggiare la sua vettura fuori dal garage, sono montati in sella allontanandosi a tutta velocità. Ricevuta la segnalazione subito è stato allertato il personale del Commissariato di Terracina in servizio di controllo del territorio che, insieme agli equipaggi in abiti civili della Squadra Anticrimine, ha cinto l’area segnalata consentendo a un poliziotto di lanciarsi all’inseguimento dei ragazzi i quali, dopo essersi resi conto di essere stati scoperti, hanno tentato di abbandonare lo scooter in un giardino pubblico per poi scappare a piedi. Una fuga che è durata poco perché sono stati subito bloccati dall’agente con la collaborazione dei colleghi della Volante.

I due minori, che rispondevano perfettamente alle caratteristiche fisiche e indossavano gli stessi vestiti indicati in sede di segnalazione dalla vittima del furto, sono stati accompagnati al Commissariato e identificati; nel marsupio in uso a uno dei due è stata anche trovata una chiave di ciclomotore che, come accertato, consentiva di accendere il motorino che era stato recuperato e l’apertura del vano sottosella. Contattato, il pm di turno della Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Roma ha concordato con l’arresto e disposto la conduzione dei due ragazzi presso il Centro Giustizia Minorile Roma.

Lo scooter recuperato è stato restituito alla proprietaria.