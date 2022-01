Altro furto nella sede dell’associazione Diaphorà: rubati due computer e attrezzature

E’ stata di nuovo presa di mira dai ladri la sede dell’associazione Diaphorà Onlus a Latina. A denunciare l’accaduto la stessa associazione che, nata nel 2002, da vent’anni si pone l’obiettivo di promuovere l’integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità.

Con un post sulla sua pagina Facebook, che accompagna anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che immortalano il ladro in azione, la Diaphorà Onlus si lascia andare a tutto il suo rammarico, senza però darsi per vinta, e senza darla vinta a quanti, senza alcuno scrupolo, si sono introdotti nella sede dell’associazione. Il furto è stato messo a segno nella notte tra sabato 22 e domenica 23 gennaio quando i malviventi “sono entrati forzando la finestra sul retro. Hanno portato via due computer e attrezzature, hanno anche divelto dal muro la centralina dell'allarme e distrutta” viene spiegato.

“Tanta amarezza e sconcerto ma da domani si tornerà a lavorare con passione ed entusiasmo” hanno commentato dall’associazione. Non è la prima volta che nella sede della Diaphorà Onlus viene messo a segno un furto.