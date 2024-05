Un altro furto ad Aprilia: nel mirino un supermercato della città. Il ladro immortalato dalle telecamere

Un altro furto consumato nel territorio di Aprilia. Il colpo questa volta è stato messo a segno all'interno di un noto supermercato cittadino. Nel corso della notte un uomo, con il volto coperto, è entrato all'interno dell'esercizio commerciale dopo aver forzato una vetrina e una volta dentro si è diretto verso il registratore di cassa riuscendo ad aprirlo e a portare via il contenuto.

Il titolare ha immediatamente allertato la centrale operativa dell'Arma e i carabinieri del Norm hanno raggiunto il supermercato alla ricerca di tracce utili per risalire al responsabile. Il primo passo è stata l'acquisizione e l'analisi dei filmati della videosorveglianza che hanno immortalato il ladro in azione. L'uomo però aveva il volto travisato e non riconoscibile. Le indagini per l'identificazione sono ancora in corso e resta ancora da quantificare il bottino del colpo.