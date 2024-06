Rubano nel supermercato, in due sorpresi e fermati subito dopo il furto

Due cittadini stranieri sono finiti in manette a Formia per furto aggravato. L’attività dei carabinieri della locale Stazione che, con la collaborazione dei colleghi della sezione radiomobile, sono intervenuti nel fine settimana dopo la segnalazione arrivata da un supermercato.

I due, infatti, nel tardo pomeriggio, erano stati sorpresi dopo aver rubato vari prodotti dall’attività commerciale per un valore di circa 450 euro tra generi alimentari e prodotti per igiene. Recuperata la merce è stata riconsegnata al titolare del supermercato, mentre per i due è arrivato l’arresto.