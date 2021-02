Rubano un’intera forma di formaggio in un supermercato: scoperti e denunciati

Nei guai un uomo di 43 anni ed una 38enne; l’intervento dei carabinieri in un'attività del centro

Scoperti a rubare all'interno di un supermercato a Latina sono stati denunciati: nei guai un uomo di 43 anni ed una 38enne della provincia di Roma. Tutto è accaduto nella serata di ieri, lunedì 22 febbraio, all’interno di un’attività del centro città.

I due, infatti, dopo essere entrati nel supermercato hanno rubato un’intera forma di formaggio nascondendola dentro una borsa. Un’azione che però non è andata a buon fine. Dopo la segnalazione sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato i due recuperando anche la refurtiva. L’uomo e la donna sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato.