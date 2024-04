Furto nel supermercato, subito rintracciato il giovane ladro in fuga

Deve rispondere di furto aggravato il giovane di 28 anni denunciato ieri, mercoledì 3 aprile, dai carabinieri a Latina.

Tutto è accaduto nella mattinata quando si è reso necessario l’intervento dei militari del Nor - Sezione Radiomobile. Secondo quanto accertato il giovane di origini tunisine, senza fissa dimora, aveva rubato articoli di intimo e di abbigliamento all’interno di un supermercato superando le casse senza pagare la merce prima di darsi alla fuga.

Una fuga che però è durata poco; il 28enne è stato infatti subito rintracciato con in possesso ancora la merce rubata e poi restituita al titolare dell’attività. Per lui invece è scattata la denuncia in stato di libertà.