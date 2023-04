Furto con l’auto ariete al supermercato: ladri in fuga con la cassaforte

Furto con un’auto ariete nella notte appena trascorsa a Pomezia. E’ accaduto poco prima delle 2 in via dei Castelli Romani dove i malviventi hanno preso di mira un supermercato della catena Elite riuscendo poi a fuggire con la cassaforte contenente gli incassi della giornata.

I ladri, come riporta RomaToday, hanno sfondato gli ingressi con una vettura, sono entrati, hanno afferrato il roller cash e sono poi fuggiti con il bottino. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pomezia, che hanno che indagano ora sul furto. Elementi utili per tentare di risalire all'auto usata per il colpo e per identificare i responabili potranno arrivare dai filmati delle telecamere che ora sono al vaglio dei militari.

Si tratta dell’ennesimo messo a segno con le stesse modalità a Roma e provincia (qui tutti i particolari). In due circostanze, nella notte del 18 gennaio i malviventi hanno tentato il colpo due volte fra Anzio e Pomezia. In quel caso i ladri sono entrati in azione tra l'1 e le 2.30 in altrettanti negozi della catena Risparmio Casa. Dopo aver danneggiato la saracinesche nel primo tentativo e le porte d'ingresso dell'esercizio commerciale nel secondo, però i ladri erano stati costretti a fuggire a mani vuote.