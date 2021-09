Studentessa derubata della borsa, subito rintracciato e denunciato un 27enne

Brutta avventura per una studentessa di 27 anni di Anzio derubata in piazza Trilussa nella Capitale. I fatti sono accaduti ieri, sabato 11 settembre: l’autore, un giovane anche lui di 27 anni di origini tunisine e in Italia senza fissa dimora, è stato subito intercettato dai carabinieri,impegnati in un servizio di controllo del territorio per fronteggiare ogni tipo di illegalità e degrado e contenere eventuali episodi di 'mala movida' nel rione storico di Trastevere a Roma.

I militari mentre transitavano in piazza Trilussa sono stati avvicinati dalla ragazza che ha riferito loro di essere stata derubata, poco prima, della propria borsa con all'interno uno smartphone di ultima generazione, denaro contante e altri effetti personali. I carabinieri, dopo aver acquisito una descrizione del ladro, hanno subito attivato le ricerche nelle vie limitrofe che hanno consentito di rintracciare e bloccare il 27enne.

Il giovane dopo aver fornito false generalità, con lo scopo di sottrarsi all'identificazione, nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di parte della refurtiva, restituita alla legittima proprietaria. E’ stato denunciato per i reati di ricettazione e false attestazione sulla propria identità.