Ruba la borsa in un’auto in sosta e preleva i soldi dalla carta di credito

Dopo aver rubato la borsa in una vettura ha usato la carta di credito che era contenuta all’interno per fare un prelievo: a distanza di mesi dai fatti è stata identificata e denunciata una donna di 51 anni di Latina. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Scauri dove sono avvenuti i fatti che risalgono al 24 maggio scorso.

Secondo quanto accertato dai militari della locale Stazione, la donna è considerata l’autrice del furto messo a segno in piazza D’Argento nella frazione di Minturno dove era parcheggiata la vettura dal cui interno ha rubato la borsa di proprietà di una ragazza di 28 anni. Nella borsa vi era, tra le altre cose, anche la carta di credito attraverso cui la 51enne poi ha prelevato 450 euro. Identificata è stata denunciata per furto aggravato ed indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Sempre i carabinieri nelle scorse ore hanno denunciato a Minturno anche una 47enne della provincia di Napoli per i reati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e truffa. Secondo quanto accertato la donna dopo essersi qualificata artatamente al telefono come operatrice delle Poste Italiane è riusciva ad acquisire dalla vittima le credenziali per accedere al suo conto da dove successivamente ha prelevato, tramite accredito su propria carta postpay evolution, 1.670 euro.

A Santi Cosma e Damiano, infine, al termine di una specifica attività d’indagine, sono state denunciate per furto aggravato in concorso quattro persone (due della provincia di Caserta e due della provincia di Frosinone) perché considerati gli autori di due furti consumati il 6 e 7 agosto all’interno di due supermercati da dove avevano rubato vari generi alimentari.