Ladri sorpresi a rubare in un'abitazione: poliziotto fuori servizio li insegue e li fa arrestare

A Gaeta, nell?ambito delle capillari attività di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato in flagranza di reato due noti pregiudicati del posto, classe 1979 e 1987, perché ritenuti responsabili di furto aggravato in un'abitazione.Un agente della squadra di pg del commissariato, mentre era libero dal servizio e percorreva via Milano verso Corsoso Italia, ha notato i due uomini in atteggiamenti sospetti. Entrambi erano già noti agli archivi delle forze dell'ordine ed erano intenti in quel momento a trasportare, passandoli al di sopra del cancello di un?abitazione, utensili da lavoro di grosse dimensioni.

L'agente in borghese ha subito ipotizzati che i due stessero mettendo a segno un furto e ha allertato la sala operativa del cmmissariato che ha inviato in supporto gli uomini della Squadra Volante. Intanto però il poliziotto, in attesa dei rinforzi, si è avvicinato ai due soggetti e ha intimato loro l?alt identificandosi come appartenente alla polizia di Stato. I malviventi, ormai scoperti, hanno abbandonato la refurtiva e sono scappati, inseguiti dall'agente che non li ha mai persi di vista. Dopo poche decine di metri è riuscito a bloccarli e con l?aiuto degli altri colleghi della squadra volante.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di risalire alla proprietaria dell?abitazione e di recuperare gli oggetti da lavoro trafugati poco prima: due motosega, del valore di oltre 1.000 euro, che risultavano essere in uso all?anziano padre della donna. L'anziano, proprio durante il furto, si trovava nell'abitazione insieme alla moglie e, nonostante avesse sentito dei rumori provenire dal giardino, non era riuscito a chiedere aiuto. Le vittime hanno sporto denuncia e riconosciuto il materiale rubato. I due ladri sono stati dunque arrestati e sottoposti ai domiciliari.