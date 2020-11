Fermati in auto e trovati con un chilo di hashish: due giovanissimi finiscono agli arresti

Fermati per un controllo in strada e trovati in possesso di stupefacenti. E' accaduto a Gaeta sulla variante Appia, dove i carabinieri del Norm di Formia, nel corso di servizi di monitoraggio del territorio, hanno intercettato una Mercedes Classe A con due persone a bordo, entrambe residenti a Formia, classe 2003.

I militari hanno controllato i documenti e poi li hanno perquisiti trovandoli in possesso di 10 panetti di hashish per un peso complessivo di un chilo. Per entrambi i giovani è scattato l'arresto ai domiciliari in attesa dell'udienza con rito direttissimo.

Lo stupefacente sequestrato riportava la sigla AK, droga prodotta nelle regioni meridionali della Spagna e dell'Italia.