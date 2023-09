Era ai domiciliari ma si allontana dalla sua abitazione: rintracciato e arrestato dai carabinieri

Proseguono i controlli della compagnia di Formia in tutto il territorio di competenza. Nell'ambito dei servizi predisposti dall'Arma, i militari della tenenza di Gaeta hanno tratto in arresto un 27enne del luogo per il reato di evasione.

Il giovane era sottoposto agli arresti domiciliari e nel corso di una verifica da parte dei carabinieri non è stato trovato nella sua abitazione. Si era allontanato arbitrariamente ma è stato rintracciato e arrestato di nuovo.

