Condannato per traffico internazionale di droga e legami con la camorra: arrestato a Gaeta

Era stato arrestato nel 2016, insieme ad altre 10 persone, dalla squadra mobile di Napoli e dalla Guardia di finanza nell'ambito di una maxi inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia che aveva permesso di sgominare un cartello criminale, legato ai clan di camorra degli scissionisti Amato- Pagano e Imperiale- Cerrone, dedito al traffico internazionale di stupefacenti. Nel corso della mattinata di ieri, 26 ottobre, i poliziotti del commissariato di Gaeta hanno rintracciato in città un 39enne, M.I., gravato da una sentenza di condanna definitiva a sei anni e cinque mesi di reclusione. L'uomo è finito in manette in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall'ufficio Esecuzioni penali della Corte d'Appello di Napoli.

L'organizzazione criminale acquistava la droga in Sud America e la rivendeva sul mercato Europeo, mentre i proventi delle attività illecite venivano poi investiti per l’acquisto e la realizzazione di immobili. Nel corso dell'operazione del 2016 vennero infatti sequestrate strutture immobiliari in diversi paradisi fiscali del valore di circa 10 milioni di euro.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato tradotto presso l’istituto penitenziario di Viterbo.