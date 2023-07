Resta in carcere il pusher del litorale arrestato con un chilo di droga

Resta in carcere il 55enne arrestato nei giorni scorsi con una consistente quantità di sostanze stupefacenti destinate, secondo gli investigatori, alla movida di parte del litorale del sud pontino.

L’uomo, che vive a Fondi, questa mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone per l’udienza di convalida e a conclusione della camera di consiglio il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. La difesa ha però sollevato una eccezione alla competenza territoriale sostenendo che ad occuparsene dovrebbe essere la Procura di Cassino e non quella di Latina.

R.G., queste le sue iniziali, era stato fermato dalla polizia a Gaeta nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti perché sorpreso stupefacenti. Nel corso del controllo era stato lui stesso a consegnare agli agenti un involucro in cellophane trasparente contenente una dose di marijuana ma la successiva perquisizione effettuata nella sua abitazione di Fondi ha consentito di rinvenire complessivamente circa un chilo tra marijuana e cocaina, nonché due bilancini di precisione, oltre al materiale per il confezionamento e sostanza da taglio. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.