Agenzia delle Dogane, nel 2022 scoperti in provincia 8 milioni di evasione dell'Iva

Tra la puntuale attività di prevenzione, il contrasto e la repressione dei reati perpetrati nel settore doganale e in quello delle accise, l'ufficio delle Dogane di Gaeta e delle sezioni operative territoriali di Latina e Aprilia chiudono il 2022 con cifre particolarmente rilevanti. In provincia i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno assicurato il presidio in tutti i settori di competenza presentando alle competenti procure della Repubblica dieci comunicazioni di notizie di reato e constatando maggiori diritti per oltre 15milioni di euro.

Tra le attività condotte sul territorio, si segnalano in particolare: una verifica intracomunitaria intrapresa tramite consultazione del “Central Liaison Office“ (Ufficio centrale di collegamento per la cooperazione amministrativa) e con l’utilizzo delle indagini finanziarie, il cui esito ha portato alla constatazione di oltre 8 milioni di euro di evasione dell'iva per acquisti intracomunitari e circa 550mila euro di diritti doganali per delle merci provenienti dal Regno Unito; un accertamento effettuato in tema di contrabbando delle imbarcazioni da diporto per il quale si è proceduto anche a porre sotto sequestro un’unità da diporto del valore di 500mila euro; una frode nel settore delle agevolazioni per l’utilizzo di gasolio commerciale nell’ autotrasporto che ha portato al recupero di oltre 250mila euro, con una sanzione amministrativa di pari importo.

Nel corso dell'anno passato si evidenzia inoltre che, in ambito doganale, sono state presentate, nel solo settore e-commerce, più di 600mila dichiarazioni doganali che hanno condotto a numerosi rilievi, soprattutto nel settore della sicurezza dei prodotti, con successiva distruzione dei relativi prodotti risultati non a norma. Controllate oltre mille dichiarazioni nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dell’autotrasporto. Nei settori delle agevolazioni dei prodotti energetici, dell’energia elettrica e dei prodotti alcolici sono state rilasciate, a favore degli operatori economici richiedenti, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, più di 40 autorizzazioni agli impieghi agevolati. E sono state inoltre rilasciate un’autorizzazione a Operatore economico autorizzato (Aeo, attestato rilasciato a imprese riconosciute affidabili dall’Agenzia, e che comporta, per esse, vantaggi in termini di semplificazioni doganali), 50 autorizzazioni ai diversi regimi doganali e oltre 30 autorizzazioni allo status di Esportatore Autorizzato e alla banca dati Rex.