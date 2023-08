Rimorchio in mare, aggiudicata la concessione per il servizio nel porto e in rada

E’ stato sottoscritto oggi, martedì 29 agosto, al termine di una complessa ed articolata procedura di gara ad evidenza pubblica secondo i parametri dell’Unione Europea, l’atto conclusivo che aggiudica l’esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Gaeta.

Il provvedimento, che reca la firma del Capo del Compartimento marittimo di Gaeta Angelo Napolitano e del presidente del Consiglio di amministrazione della Società Rimorchiatori Napoletani Gianni Andrea De Domenico avrà una durata di 15 anni. Il servizio di rimorchio rientra, insieme ai servizi di pilotaggio e ormeggio, tra i servizi tecnico-nautici tesi a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell’approdo.

La concessione prevede l’impiego di due rimorchiatori di prima linea, sempre operativi, e di un ulteriore mezzo di seconda linea, da utilizzare in sostituzione dei primi due o per sopperire ad eventuali picchi, tutti asserviti alle esigenze di traffico portuale per garantire il sicuro ormeggio delle navi che quotidianamente salpano il porto e la rada di Gaeta. I rimorchiatori portuali, inoltre, sono mezzi preordinati alla sicurezza antincendio in porto, essendo provvisti di avanzati dispositivi di lotta all’incendio e concorrono a garantire la salvaguardia della vita umana in mare, potendo essere utilizzati dalla Guardia Costiera in operazioni di soccorso in aggiunta ai mezzi militari specializzati.