Contrabbando doganale: catamarano sequestrato in un cantiere di Gaeta

Nell'ambito dei servizi di contrasto al fenomeno del contrabbando doganale, i funzionari dell’ufficio delle Dogane di Gaeta insieme ai militari appartenenti alle componenti navale e territoriale della Guardia di Finanza del presidio Formia – Gaeta hanno individuato un’imbarcazione tipo catamarano, battente bandiera di Gibilterra, illecitamente introdotta nel territorio doganale unionale senza aver assolto i previsti obblighi doganali.

Le attività d’indagine nascono dal monitoraggio dei natanti extra-Ue ormeggiati nelle acque italiane del Golfo di Gaeta per la verifica di regolarità circa la presenza di imbarcazioni extra-comunitarie nel territorio europeo. L’attività, coordinata e condivisa nel suo sviluppo dall'autorità giudiziaria, ha consentito di sequestrare un mezzo di trasporto marittimo ad uso privato del valore di circa 500.000 euro che stazionava in un cantiere navale di Gaeta e che era stato introdotto illegalmente nel territorio doganale europeo senza aver assolto i previsti oneri doganali (Iva all’importazione). Nei confronti del proprietario, un cittadino di nazionalità israeliana, è scattata la denuncia per contrabbando doganale e la constatazione di un’evasione di diritti doganali per un importo pari a 110.000 euro.

L’operazione conferma la preziosa collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane di Gaeta e le Fiamme Gialle pontine nell'azione di contrasto alle frodi doganali perpetrate presso porti e luoghi di confine, punto privilegiato di ingresso, di uscita e di transito di mezzi, merci e persone e non avulse, quindi, a fenomeni di natura evasiva ed elusiva.