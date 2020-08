Controlli straordinari del territorio a Gaeta per il fine settimana di Ferragosto: multe e denunce

Controlli straordinari del territorio, nelle giornate del 15 e 16 agosto, a Gaeta da parte dei carabinieri. I militari hanno denunciato in stato di libertà due persone, di 25 e 28 anni, per il reato di guida in stato di ebbrezza mentre per violazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio hanno denunciato un 42enne della provincia di Napoli che era destinatario del provvedimento emesso dal commissariato di polizia di Gaeta. Nello stesso contesto è stato segnalato alla Prefettura un 22enne di Caserta che non si è fermato all'alt intimato dai carabinieri in un posto di blocco lungo la strada. Segnalati anche tre giovani trovati in possesso di marijuana e hashish.

Il bilancio complessivo è di 65 veicoli controllati, 104 persone identificate di cui 27 gravate da precedenti di polizia, 33 contravvenzioni elevate, sette esercizi pubblici ispezionati, 12 sanzioni amministrative, tre fermi amministrativi eseguite, sette perquisizioni personali e 12 veicolari. Controllate infine 20 eprsone già sottoposte a misure cautelari.