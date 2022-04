Aggredisce la ex moglie e lancia una transenna contro i carabinieri: arrestato

Proseguono i servizi del controllo del territorio da parte della compagnia dei carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio. A conclusione di mirate attività investigative sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’autorità giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati contro il patrimonio.

Nello specifico, i militari della tenenza di Gaeta hanno arrestato la sera del 18 aprile un uomo di Gaeta di 47 anni per aver lanciato una transenna contro i carabinieri intervenuti mentre l'uomo stava picchiando la ex moglie. L’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della tenenza di Gaeta in attesa dei successivi adempimenti di legge.

I militari della stazione di Scauri di Minturno hanno invece denunciato un ragazzo di 21 anni per essersi allontanato arbitrariamente dalla sua abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari