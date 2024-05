Sospetto fermato sulla Flacca: aveva precedenti e girava con un coltello a serramanico

Percorreva la Flacca quando i carabinieri della tenenza di Gaeta lo hanno fermato e perquisito. Era già gravato da precedenti di polizia e aveva con sé un coltello a serramanico della lunghezza di 16 centimetri. I militari lo hanno bloccato come sospetto e il controllo ha dato esito positivo.

Il 33enne, originario di Napoli e residente a Gaeta, è stato denunciato all'autorità giudiziaria mentre l'arma bianca è stata sottoposta a sequestro per il successivo deposito all'ufficio del tribunale di Cassino. I controlli del personale dell'Arma sono orientati a uno scrupoloso monitoraggio di veicoli e persone che gravitano sul territorio e in questo caso ha permesso di sequestrare un'arma scongiurando il suo possibile utilizzo in reati contro la persona o il patrimonio.