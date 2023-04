Controlli sul territorio, scoperti e denunciati due ragazzi senza permesso di soggiorno

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’autorità giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati.

In particolare i militari della Tenenza di Gaeta hanno denunciato in stato libertà due 20enni, di nazionalità albanese che hanno cercato di fuggire per sottrarsi al controllo dei militari: a conclusione di un breve inseguimento i carabinieri sono riusciti a bloccare uno di loro grazie anche all'intervento di un agente del locale commissariato di polizia che era libero dal servizio e si trovava in zona. I successivi accertamenti hanno consentito di identificare anche il secondo ragazzo che era riuscito a dileguarsi scappare: entrambi erano in Italia senza titolo autorizzativo e quindi irregolari.