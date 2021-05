Gaeta, non si fermano all’alt della polizia: bloccati dopo aver tentato la fuga

Foglio di via obbligatorio per tre giovani campani; al conducente dell’auto elevate anche diverse contravvenzioni per violazioni al codice della strada

Controlli intensificati nel fine settimana in provincia con con particolare attenzione alle località turistiche del sud pontino. L’attività della polizia si è concentrata anche nel territorio di Gaeta. Qui, mentre era impegnata in uno dei posti di blocco, la pattuglia del locale Commissariato ha intimato l’alt ad una vettura con a bordo tre uomini.

Al segnale degli agenti, però, l’auto non si è fermata procedendo nella sua corsa e dandosi alla fuga per le strette vie del centro; fuga terminata poco dopo grazie anche all’intervento di un’altra pattuglia. I tre, tutti campani tra i 20 e 32 anni, sono stati condotti in Commissariato e sono risultati gravati da numerosi precedenti di polizia, tra cui rapina a mano armata, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Per tutti è scattato il foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno a Gaeta per tre anni, mentre al conducente sono state elevate anche diverse contravvenzioni per le infrazioni al codice della strada commesse.