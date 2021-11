Gaeta: alla guida con la patente sospesa cerca di evitare i controlli e abbandona l’auto

Nel tentativo di eludere i controlli dei carabinieri ha anche abbandonato l’auto, ma a nulla è valsa la sua fuga perché è stato raggiunto e fermato dai carabinieri che poi lo hanno denunciato.

Protagonista di quanto accaduto a Gaeta nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 novembre, un giovane di 25 anni di origini albanesi ma residente nella città del Golfo che poi si è scoperto essere alla guida con la patente sospesa.

Come ricostruito dagli uomini dell’Arma, il ragazzo ha cerato di evitare i controlli da parte dei militari abbandonando l’auto su cui stava viaggiando nelle vicinanze. Subito è stato però raggiunto dai carabinieri; una volta fermato ha poi rifiutato gli accertamenti urgenti previsti per l’assunzione di alcol o droghe.

Per questo il 25enne è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale nonché per il rifiuto di sottoporsi agli esami di accertamento. Il veicolo condotto dal giovane è stato sottoposto a fermo amministrativo ed affidato al proprietario.