Controlli in spiaggia a Gaeta: scoperto uno stabilimento balneare abusivo

Mattinata di controlli sulle spiagge del sud pontino, ed in particolare nella piana di Sant’Agostino a Gaeta, da parte degli uomini del locale Commissariato e dei militari della Guardia Costiera. L’attività è stata concentrata in particolare alla verifica del corretto utilizzo del suolo demaniale e alla presenza dell’assistente bagnanti e delle dotazioni per il salvamento nell'ambito dell'operazione "Mare Sicuro 2020”.

Durante il servizio è stato scoperto che un concessionario autorizzato al solo noleggio di attrezzature balneari aveva posizionato le strutture in un tratto di spiaggia libera, rendendolo, di fatto, un vero e proprio stabilimento balneare privato. Oltre alla sanzione amministrativa, il gestore è stato diffidato a rimuovere le attrezzature dall’arenile abusivamente occupato.

Nel seguito dei controlli sono emerse altre irregolarità, in particolare per l’occupazione abusiva di tratti di spiaggia libera con canoe e pedalò, concessi in affitto agli utenti in violazione a quanto previsto dal Codice della Navigazione; uno di essi era inoltre risultato privo del titolo idoneo all’esercizio di attività di noleggio dei mezzi acquatici. Infine, è stato sanzionata un’attività di somministrazione di alimenti e bevande poiché sprovvista della relativa autorizzazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le singole violazioni amministrative contestate nel corso dell’operazione sono state contravvenzionate fino ad un massimo di 20.000 euro. L’attività è stata finalizzata anche alla verifica del rispetto delle norme anti-covid 19