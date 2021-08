Gaeta, danneggia il bancomat che non gli restituisce la carta di credito: giovane denunciato

Il bancomat non gli restituisce la carta di credito e lui lo danneggia: finisce nei guai un giovane di 27 anni a Gaeta denunciato dai carabinieri. Sono stati, infatti, i militari della locale Tenenza ad identificare il ragazzo al termine di una specifica attività d’indagine avviata dopo i fatti avvenuti la scorsa notte.

Secondo quanto ricostruito, infatti, il 27enne in seguito alla mancata restituzione della carta di credito utilizzata per l’operazione ha danneggiato il bancomat posto all'ingresso dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena. Al termine degli accertamenti per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per danneggiamento.