Gara per l'affidamento spiagge: falsi requisiti per partecipare al bando

Avevano attestato il falso per partecipare a una gara pubblica bandita dal Comune di Gaeta ma sono stati scoperti. Tre persone, due uomini e una donna rispettivamente di 50, 63 e 23 anni, tutti residenti nella cittadina, sono stati scoperti dai carabinieri della tenenza locali e denunciati per il reato di falso ideologico.

La gara indetta dall'amministrazione comunale, risalente a marzo del 2021, era deniminata "Gaeta mare sicuro" e il bando era stato pubblicato per affidare ai privati i servizi e l'organizzazione dei tratti di spiaggia libera. I tre soggetti, per partecipare, avevano attestato falsamente il possesso di requisiti personali e imprenditoriali indispensabili per partecipare alla gara ma che in realtà non possedevano. Dalla gara vennero esclusi.