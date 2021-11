Rubò 1.250 euro in un bar di Gaeta: identificato e denunciato il responsabile

I carabinieri della tenenza di Gaeta, al termine di una mirata attività investigativa condotta in collaborazione con il commissariato locale di polizia, hanno denunciato all'autorità giudiziaria un 23enne del luogo. Il giovane, già ristretto in un istituto di pena, è stato infatti identificato come l'autore di un furto commesso nel comune di Gaeta.

I fatti risalgono allo scorso 5 ottobre. Il 23enne è considerato il responsabile di un furto commesso all'interno di un bar, da cui il ragazzo aveva portato via la somma di 1.250 euro.