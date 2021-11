Mille euro per l'affitto di una casa vacanza, ma i proprietari erano ignari: truffatrice denunciata

I carabineiri di Gaeta, al termine di una specifica attività di indagine,hanno denunciato una donna di 24 anni di Boscotrecase, in provincia di Napoli, per il reato di truffa.

La giovane, attraverso un'inserzione falsa pubblicata su un portale internet, aveva indotto una 58enne di Napoli a farsi accreditare su una carta prepagata la somma di mille euro come corrispettivo per l'affitto nel mese di agosto di un appartamento a Gaeta, che però, come scoperto dai carabinieri che sono risaliti alla truffa, non era stato mai messo in affitto dai proprietari.