Gaeta, arriva il nuovo dirigente del commissariato Michele Pota

Il vicequestore aggiunto Michele Pota assume l'incarico di nuovo dirigente del commissariato di polizia di Gaeta, presentato ufficialmente oggi, 13 settembre, dal questore Michele Spina. Arriva da Caserta, la sua provincia di origine, dove è stato anche funzionario della squadra mobile e dove ha diretto alcune sezioni importanti, come la omicidi e la sezione rapine.

""Un incarico prestigioso di cui sono onorato - ha dichiarato - Arrivo in una provincia limitrofa a quella delle mie origini, sia per nascita sia dal punto di vista professionalità. Gaeta è una città accogliente, paesaggisticamente stupenda, che va tutelata. Mi impegnerò per fornire sicurezza ai cittadini".