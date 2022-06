Gaeta in festa per la Marina Militare: le celebrazioni con il ministro della Difesa Guerini

Gaeta e la Marina Militare, un legame storico lungo 160 anni: è stata proprio la città del Golfo a fare da cornice quest’anno alle celebrazioni per la Giornata della Marina Militare che ricorda la storica impresa compiuta dal Comandante Luigi Rizzo il 10 giugno del 1918.

Alla cerimonia di oggi, 10 giugno, era presente anche il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, insieme anche al sottosegretario di Stato, Stefania Pucciarelli, il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Gianluca Rizzo, alcuni rappresentanti del Governo e del Parlamento, il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, il prefetto di Latina, Maurizio Falco e l’Arcivescovo di Gaeta, S.E. Rev.ma Mons. Luigi Vari. Presenti, anche, il capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di squadra Enrico Credendino e i vertici delle Forze Armate.

Ad aprire le celebrazioni in piazza Caboto l'inno nazionale, sullo sfondo Gaeta. Nel giorno in cui si celebrano i 161 anni della Forza Armata del mare, storia e presente si fondono insieme nei discorsi delle massime autorità della Difesa. “La Marina Militare, grazie alle sue spiccate capacità di proiezione, è una delle colonne portanti dell’apparato difensivo nazionale e, più ampiamente, lo è di un Paese, l’Italia, che si protende verso il mare e che nel mare ha spesso trovato la rotta dei propri maggiori successi, dall’antichità classica alle Repubbliche Marinare, i cui emblemi, non a caso, sopravvivono nello stemma al centro della Bandiera della Marina Militare e nel jack che sventola sulle prore” ha detto il ministro Guerini. Rivolgendosi a tutti i marinai, ha poi sottolineato il ruolo fondamentale svolto dalla Forza Armata nella vigilanza delle aree marittime di interesse nazionale - a partire dalle acque territoriali - nella protezione degli interessi del Paese in ambito internazionale, attuata attraverso la presenza di unità aeronavali italiane nel “Mediterraneo Allargato”. Il ministro ha, inoltre, evidenziato la cosiddetta “Naval Diplomacy”, che mette a frutto “le potenzialità di rappresentanza espresse dalla Marina e che alimenta così la cooperazione e il dialogo tra gli Stati, alle numerose e apprezzate campagne addestrative nel mondo; fino alle missioni internazionali di pace, sempre più articolate e complesse, in ragione delle sfide inedite cui sono chiamate l’Alleanza Atlantica e la Difesa comune europea, settore dell’Unione d’importanza crescente”.

E sull'importanza strategica del Mediterraneo, sul ruolo delle Forze Armate, su un una "deterrenza" che non dimentichi il quadrante meridionale e le sfide impellenti dell'attualità rese ancor più intense dal conflitto nel cuore dell'Europa si sono concentrati l'Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo dello Stato Maggiore della Difesa e l'Ammiraglio Enrico Credendino Capo di Stato Maggiore della Marina.

Nel corso della cerimonia per la festa nazionale della Marina Militare c’è stata anche la consegna della Medaglia d’Argento al Merito di Marina alla Bandiera del 1° Reggimento S. Marco per il suo contributo nell’azione di contrasto a Covid-19. Momento solenne delle celebrazioni, poi, la consegna della Bandiera di combattimento a Nave Antonio Marceglia, che nella secolare tradizione marinara consacra la Nave, presidio di pace e sicurezza, al servizio della Repubblica Italiana per la difesa della Patria, la salvaguardia delle libere istituzioni e la protezione degli interessi nazionali nel mondo.

Sono state quindi consegnate le onorificenze al personale: la Medaglia di Bronzo al Valor di Marina al Sgt Francesco Raguso e la Medaglia di Bronzo al Merito di Marina al 2^ C° Flavio Cairo.

La città di Gaeta, scelta per lo storico legame con la Marina lungo oltre 160 anni, per l’occasione ha ospitato anche diverse unità navali della Marina, Nave San Marco ormeggiata al Pol Nato, Navi Cavour, Vespucci, Marceglia, Thaon Di Revel, Borsini e SMG Todaro alla fonda in rada, Nave Gaeta ormeggiata alla banchina Caboto. Le celebrazioni di oggi arrivano al culmine di un ricco programma di eventi e sono state anticipate già ieri dal concerto della Banda della Marina Militare in Piazza XIX maggio.