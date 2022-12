Accusato di tre furti, ladro incastrato dalla polizia: in casa aveva un monopattino elettrico rubato

Tre furti ai danni di attività commerciali, abitazioni e cittadini. Un uomo di 40 anni, ritenuto gravemente indiziato di essere il responsabile degli episodi, è stato sottoposto a una perquisizione, su delega della procura, da parte degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta.

Tra il mese di settembre e quello di ottobre gli investigatori hanno raccolto infatti tre denunce da parte di altrettante vittime che hanno fornito dettagli utili alle indagini. Gli episodi riguardavano un furto di denaro da 500 euro, sottratti dalla cassa di un panificio; un tentato colpo in un supermercato; il furto di un monopattino elettrico del valore di 500 euro. Gli approfondimenti investigativi condotti dalla squadra di pg del commissariato di Gaeta sono cominciati dall'ultimo episodio, avvenuto lo scorso settembre, e hanno consentito di identificare il presunto responsabile dei fatti. La polizia ha trasmesso una dettagliata informativa alla procura di Cassino, che ha a sua volta emesso un decreto di perquisizione per reperire tracce dei reati contestati. La perquisizione in effetti ha permesso di rinvenire alcuni beni sottratti, come il monopattino elettrico che è stato sottoposto a sequestro per essere restituito al legittimo proprietario.

Quest'ultimo in particolare ha espresso riconoscessa e stima verso le istituzioni, lieto di poter rientrare in possesso di un bene che rappresenta l'unico mezzo per potersi recare ogni giorno a lavorare.