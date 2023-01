Incendio in un'abitazione sul lungomare: fiamme in cucina in una villetta a due piani

Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri in un'abitazione del comune di Gaeta. Il personale operativo dei vigili del fuoco del comando di Latina è intervenuto, in seguito a una segnalazione arrivata al numero unico per le emergenze 112, in via Lungomare Caboto. La squadra territoriale del distaccamento locale ha constatato la presenza di un incendio sviluppato all'interno di una villetta di due piani, che stava interessando in particolare i locali della cucina e del soggiorno al piano terra.

Immediatamente sono state avviate le operazioni di spegnimento per evitare che l'incendio si propagasse in altre zone della casa. Il personale ha però prima verificato che all'interno non ci fosse nessuno. La famiglia di quattro persone che risiede nell'abitazione si trovava infatti in quel momento fuori casa.

Successivamente, in collaborazione con i carabinieri, è stato effettuato un accurato controllo per risalire alle cause che, al momento, sono sconosciute.