Cassonetti incendiati: paura per le abitazioni, danneggiato un supermercato

Paura questa mattina a Gaeta per alcuni cassonetti in fiamme lungo via Indipendenza. I residenti della zona, allarmati dal fuoco e dal fumo, hanno immediatamente chiesto l'intervento dei soccorsi. Il rogo aveva interessato alcuni cassonetti per la raccolta della carta che erano posizionati lungo la strada a ridosso di un supermercato e di alcune abitazioni. Le fiamme hanno infatti danneggiato i locali.magazzino dell'esercizio commerciale.

I vigili del fuoco hanno sono riusciti in poco tempo a domare l'incendio scongiurando così che le fiamme potessero raggiungere dimensioni tali da mettere in pericolo i residenti degli appartamenti vicini. Il luogo del rogo è stato raggiunto anche dai carabinieri della tenenza di Gaeta che hanno ora avviato indagini e accertamenti per risalire alle cause.