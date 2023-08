Incidente mortale, anziano travolto con lo scooter sul lungomare

Ancora una vittima della strada in questo ultimo fine settimana di agosto. Teatro dell’incidente il lungomare Caboto di Gaeta in pieno centro cittadino: è qui che Giuseppe Forcina, 71 anni, stava transitando a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Fiat 500 guidata da una donna e proveniente da via Buonomo. L’auto si è immessa sul lungomare proprio nel momento in cui stava transitando l’anziano e lo ha colpito violentemente tanto che l’uomo è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto.

Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi ed è stato trasportato immediada un’ambulanza presso l’ospedale ‘Dono Svizzero’ di Formia. Qui, nonostante gli sforzi dei sanitari, il 71enne è deceduto dopo qualche ora.