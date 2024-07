Intimano l'alt in mare: moto d'acqua inseguita fino al Garigliano. Maxi multa al conducente

La guardia costiera ha intimato l'alt in mare, ma la moto d'acqua ha ignorato il segnale e proseguito a tutta velocità. Nel pomeriggio di domenica l'unità navale veloce della guardia costiera, dedicata alla polizia marittima, era impegnata in un servizio di controllo nelle acque antistanti la spiaggia dei sassolini per tutelare la sicurezza balneare e verificare l'osservanza delle norme sul sul diporto.

Notata la moto d'acqua, i militari hanno cercato di fermarla per un controllo ma il mezzo ha cercato di seminare la motovedetta della guardia costiera dirigendosi a tutta velocità verso la foce del fiume Garigliano. Ne è nato un inseguimento in acqua, con gli uomini della capitaneria di porto che tallonavano la moto fino alla foce del fiume e poi verso l'entroterra.

Una delle due persone a bordo è stata intercettata e bloccata anche grazie all'arrivo di una seconda pattuglia via terra e dei carabinieri. L'uomo, un 32enne di Formia che ha rifiutato di fornire le sue generalità, è stato denunciato a piede libero per violazione delle norme a tutela della sicurezza della navigazione e inottemperanza a un ordine di polizia. A suo carico sono state elevate sanzioni per oltre 3mila euro.