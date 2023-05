Allarme furti di auto e in abitazioni private: recuperati due mezzi rubati e refurtiva

Controlli potenziati nel sud pontino in concomitanza finalizzati in particolare alla repressione e prevenzione dei furti in abitazione. I carabinieri della tenenza di Gaeta in particolare sono intervenuti in via del Colle per la segnazione di alcuni individui sospetti.

Nella zona indicata i militari hanno in effetti rinvenuto un'auto abbandonata da alcuni soggetti che, alla vista delle pattuglie, si sono dati immediatamente alla fuga per le campagne. I malviventi si sono dileguati facendo perdere le tracce, ma i successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare che l'auto era stata oggetto di un furto consumato poco prima nella stessa zona. All'interno dell'abitacolo è stata rinvenuta e recuperata refurtiva varia, in particolare utensibili da lavoro professionale che sono stati restituiti al proprietario.

Un intervento analogo è stato effettuato anche dai carabinieri di Itri, questa volta in contrada Calabretto, dove è stata trovata un'altra auto abbandonata, anche questa oggetto di un furto in un'abitazione della zona.