Fermati in auto in piena notte e trovati con arnesi da scasso: denunciati tre ladri in trasferta a Gaeta

Il sospetto è che stessero preparando un "colpo". Per tutti e tre è scattato il foglio di via obbligatorio e una sanzione per la violazione delle normative anticovid

Sono stati fermati nella notte mentre erano a bordo di un'auto a Gaeta e trovati in possesso di chiavi, grimaldelli e un flex alimentato a batterie con dischi opportunamente occultati. Arnesi da scasso di cui tre uomini della provincia di Caserta non sono stati in grado di giustificare il possesso.

I carabinieri della tenenza locale, nell'ambito di un'attività di controllo del territorio finalizzata proprio alla prevenzione e al contrasto di furti e reati predatori, dopo aver perquisito il veicolo hanno denunciato i tre per possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Il sospetto è che stessero preparando un colpo. Tutti sono stati inoltre sanzionati per la violazione delle misure di contenimento del covid dal momento che viaggiavano in auto in piena notte.

E' stato inoltre emesso un foglio di via obbligatorio con il divieto di fare ritorno nel comune di Gaeta per tre anni. Il materiale recuperato dai militari è stato invece sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso.