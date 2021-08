Minaccia una 20enne con un coltello durante una lite: denunciato dai carabinieri

Minaccia aggravata e porto di armi e oggetti atti ad offendere. I carabinieri della tenenza di Gaeta hanno denunciato in stato di libertà per questi reati n uomo di 51 anni residente a Gricignano d'Aversa, in provincia di Caserta,.

Alla base dell'intervento dei militari una violenta lite scatenata per futili motivi tra l'uomo e una ragazza di 20 anni. Secondo la ricostruzione il 51enne ha brandito contro la giovane un coltello a serramanico lungo 32 centimetri, poi ha gettato l'arma a terra all'arrivo dei carabinieri, allertati dalla sala operativa dopo una richiesta di intervento al 112. L'arma è stata recuperata e sottoposta a sequestro mentre per l'uomo è scattata una denuncia a piede libero.