Gaeta, malore per un marittimo sulla nave: soccorso dalla Guardia Costiera e portato in ospedale

Colto da malore mentre era su un’imbarcazione è stato primo soccorsa dalla Guardia Costiera e poi trasportato in ospedale. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, 13 gennaio, a Gaeta dopo la richiesta di soccorso da parte di una nave battente bandiera inglese, ancorata alla fonda della rada del porto. Nello specifico veniva richiesto l’urgente trasbordo di un marittimo di 55 anni di nazionalità filippina colto da malore, e che accusava una evidente dermatosi e difficoltà respiratorie, dall’unità navale all’ospedale più vicino.

Dopo aver contattato i referenti del Ministero della Salute e dell’USMAF/SASN Lazio, come previsto dagli attuali protocolli sanitari, è stata messa in moto la macchina dei soccorsi, coordinati dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Gaeta in costante collegamento con la Direzione Marittima di Civitavecchia.

Sono stati quindi allertati uomini e mezzi per la tempestiva uscita della motovedetta CP856, con personale medico a bordo. I militari della Guardia Costiera, con tutte le precauzioni derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto e relative dotazioni di protezione individuale indossate, hanno posto in essere quella che in gergo si definisce operazione “Medevac” ovvero Medical evacuation; in pochi minuti infatti, hanno raggiunto la nave e provveduto a prelevare il marittimo bisognoso di assistenza medica per condurlo a terra.

Nel frattempo, la Guardia Costiera ha provveduto a contattare il Servizio 118 per far approntare un autoambulanza presso la Banchina Azzurra del porto di Formia; il marittimo, una volta sbarcato, è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario per il successivo trasferimento all’ospedale “Dono Svizzero” di Formia e gli accertamenti medici del caso.